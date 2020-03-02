【專家點評】麥嘉嘉：股票基金走資　注意市場風險

國際貨幣基金組織(IMF)表示，目前疫情迅速蔓延，將對全球經濟增長造成負面影響，或因此下調經濟增長預測。美國標指11個行業分類指數全數已較52周高位跌逾10%，步入技術調整區。同時，美國10年期國債期貨隱含收益率跌破1%，為歷史首次。

根據芝加哥商品交易所基金利率期貨顯示，目前市場預期美聯儲減息0.5厘的機會率高達95%，遠高於只減息0.25厘的5%，由於美聯儲將於本月18日議息，若市場持續急挫，不排除聯儲局召開緊急會議。美股短期或有技術性反彈，唯市場憂慮中期跌勢仍然未止。本周聚焦星期二美國民主黨總統提名初選，焦點料落在當前領先的左翼桑德斯(Bernie Sanders)以及前日首贏初選的拜登(Joe Biden)。

另一方面，中國2月財新製造業PMI錄得40.3，大幅下滑10.8個百分點，創最低紀錄，反映中小企生產經營狀況偏弱。而周末公布中國2月官方製造業PMI跌至35.7%，亦創紀錄低。2月份，非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5個百分點，表明受疫情衝擊，非製造業經濟總體回落明顯。在憧憬定向降準及人民幣走強下，A股有支持，技術上港股阻力為26,500點。

從環球資金流分析，截至上周三止的一周，股票資產互惠基金及ETF錄得1,503億元資金淨流出，中斷連續6周吸資流；當中美股單周走資已高達1,303億元，佔整個股票資產走資金額86.7%。股票基金走資，惟債券及黃金基金分別連續7周及6周錄得資金淨流入。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票。)

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