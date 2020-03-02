【期權攻略】「疫」市中的保守型與進取型倉位部署

新冠肺炎疫症迅速擴散全球，中國以外的確診個案首次超越中國境內。隨着南韓、意大利、伊朗、日本相繼出現疫情大爆發，法國及德國的確診病例亦急劇上升，環球股市連日來暴挫，其中美國杜指上周累瀉3,583點或12.3%，拖累港股上周五(28日) 曾經一度跌破26,000點關口。

筆者一直強調，面對這種急速市況，重點在於策略，不在於準確撈底。投資者應該盡可能避免短炒，並且保留充足資金分注吸納優質股。對於長線價值投資者，比較穩健的策略便是在恒指26,000以下分注吸納優質股。把注碼最少分三注，大約每跌800點入一注，並且在27,000之上逐步減持。

至於懂得玩期權的戰友，便會思考如何穩健之中，帶點進取，賺取更多金錢。一般來說，跌市，引伸波幅上升，而用來衡量恒指引伸波幅的恒指波幅指數(VHSI)上周五升至32以上， 已經開始到達股災級的極高水平。

在此情況下，付出期權金的單邊期權長倉可免則免，贏面極低。相反有利於期權短倉收取期權金，投資者應該把握機會思考如何在引伸波幅偏高的情況下，組成期權策略在有保護的情況下收取較多期權金。

恒生指數大約26,000以下，預測市盈率大約10倍，已經開始到達估值吸引水平，下跌空間相對有限，期權投資者可考慮根據自身的風險承受程度，用不同的策略作出部署。

穩健型投資者 :

保守型投資者 :

Short Put 4月份24,600恒指期權，並且同時Long Put 3月到期24,000恒指期權對沖風險。

進取型投資者 :

按比例Short Put 兩張4月份24,600恒指期權，並且同時Long Put 一張3月份25,000恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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