華爾街最強經濟師：疫情或致美國衰退 經濟恐零增長！

超過30年以來一直是機構投資者民調首選的經濟師、Evercore ISI主席Ed Hyman警告，新冠肺炎疫情可能最終導致美國經濟衰退，並下調今年第二及第三季的美國國內生產總值(GDP)預測至零增長。

如果GDP連續兩季下跌，通常意味着經濟衰退。去年第四季美國GDP增長2.1%，2019年全年增長2.3%。

他指出，愈來愈多的新冠肺炎病例在美國出現，但這僅是個開始，疫情範圍、嚴重程度和持續時間都不確定，而疫情在多大程度上改變美國人的行為仍不確定。

但如果疫情開始緩和，他估計美國經濟今年第四季有望反彈至2%，今年全年經濟增長3%。

事實上，大部分華爾街分析員認為，美國經濟只是暫時放緩，而Hyman的預測，則是華爾街分析中最為悲觀的預測之一。

疫情迅速於全球蔓延，市場對環球經濟持續放緩感到憂慮，拖累上周美股出現自金融海嘯以來最大的單周跌幅。Hyman認為，市場上周發出相當負面的信號，包括標準普爾指數、債券孳息率、石油及信貸息差等。

而中國製造業活動處於創紀錄的低水平，中國官方公布的採購經理人指數(PMI)從1月的50.0下降至2月的35.7，創歷史新低。此前，Hyman曾預測中國今年第一季經濟增長或只有零。

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