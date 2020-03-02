港元拆息︰1個月期跌至1.62厘
2020年03月02日 11:14
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.24厘；1星期報1.36厘；與樓按相關的1個月期跌至1.62厘，連跌4日；3個月企1.79厘。
2/3/2020
隔夜 1.24738厘
1星期 1.36083厘
2星期 1.46226厘
1個月 1.62530厘
2個月 1.72941厘
3個月 1.79863厘
6個月 2.01941厘
12個月s 2.12840厘
28/2/2020
隔夜 1.39857厘
1星期 1.44125厘
2星期 1.50125厘
1個月 1.65464厘
2個月 1.79827厘
3個月 1.88839厘
6個月 2.13952厘
12個月 2.26143厘
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