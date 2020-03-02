【大行報告】澳新銀行：全球經濟衰退風險上升

澳新銀行發表的研究告指出，在過去的一周中，新冠肺炎疫情的傳播進入了一個新階段，焦點不再限於關注中國的病例數目，而是轉向記錄出現疫情的國家數目。關於疫情的經濟重點，是內部需求變化多於中國供應鏈受阻的影響，傳統的宏觀政策將難以填補日益擴大的需求缺口，全球協調性開始減弱，正在加劇經濟影響，從而令全球衰退的風險上升。

報告指出，作為這種轉變的一部分，市場反應已經從債券和貨幣市場轉變為包括股票和信貸市場。直到最近，債券和貨幣市場都發生了相當大的變化，股票和信貸市場的發展通常較緩慢，但觀乎增長資產的彈性，已反映出三大現象，就是利率趨降、短暫的V型衝擊如沙士，以及美國經濟增長仍保持在2%的水平，其中短暫反彈和美國經濟增長這兩大因素似乎都在受到壓力。

該行認為，當前情況下，公眾信心是一個重要的變數。在某些方面，美國的優勢之一也使美國在這種時期更加脆弱。對於大部分信貸是通過銀行部門提供的國家，金融服務供應商和監管機構之間一定程度的成熟度和協調，可以確保暫時破壞所帶來的影響降至最低。當務之急是防止短期的經濟活動演變成系統性的流動性短缺和企業破產。要知道，在美國，多達三分之二的信貸是通過金融市場提供的。

【政策複雜化】

在此期間的一個特殊問題，將是政策複雜化。例如，寬鬆的貨幣政策雖然有幫助，但不可能填補因供應鏈中斷，消費者和企業日益謹慎而面臨當前環境和中期不確定性所留下的空白。同樣，財政政策可能會減輕部分需求損失，但是當經濟衰退的深度和持續時間都無法預測時，調整政策非常困難。

總體而言，2017年，全球經濟增長4%，而去年已放緩至3.1%，相信未來會再進一步放緩。 儘管沒有公認的全球衰退定義，惟全球增長放緩及失業率上升，予人的感覺漸強。在過去的20年中，僅兩次(2009年和2001年)見過這種情況。儘管現階段沒有理由預期情況會像2009年一樣嚴重，但全球衰退的風險(無論如何定義)正在上升。

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