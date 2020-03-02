金管局：受新年及疫情影響　2月銀行貸款增長無疑減慢

金融管理局總裁余偉文表示，香港近月樓價走勢反覆上落，成交量短暫反彈後呈現跌勢，然而，新冠肺炎疫情影響有待觀察，會否再推出樓市措施則需視乎往後樓市發展，該局鼓勵銀行針對樓宇按揭，推出各項紓緩及包容舉措，包括「還息不還本」等措施。

該局新推定息按揭試驗計劃，他強調，並非所有市民合適，當中定息長達20年，或有多個樓市周期出現，利率或出現上升趨勢，故希望為用家提供多一選擇。儘管目前僅為試驗性質，若反應熾熱，或會加大貸款額。

金管局於今年1月公布，外匯基金去年投資收入2,472億元，為歷來第二高。該局透露，計及第四季長期增長組合部分收益，去年投資收入達2,600億元。余指出，最新數字是根據一半基金經理所提交的數據，目前仍在收集數據，仍未確定能否突破2017年的2,640億元最高紀錄。

面對環球經濟不明朗，基金經理如何整合外匯基金投資部署？他指出，疫症無疑令市況波動加劇，外匯基金分為長期及短期性的組合安排，長期組合長達5至10年，因而不會作太大變動。短期方面，他指基金經理已經作出戰略性部署，並加大防禦程度，一旦股市大跌時，「亦唔會太傷」。

今年1月份銀行的貸款增長錄8%，他表示，受農曆新年假期及疫情影響，截至2月中，銀行的貸款增長無疑有所減慢。而銀行貸款資產質素方面，目前表現良好，該局會留意疫情對個人及企業貸款的影響。

他補充，由於過去多年投放不少措施以緩衝風險，經過多輪審慎宏觀措施，相信即使樓市呈現下跌，對銀行資產質素不會太大影響，但該局仍會審慎應對。

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