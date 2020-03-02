【外匯點評】陳健豪：美加兩國減息機會增？

環球股市上周出現自2008年後最大單周跌幅，而美國聯儲局上周初亦有委員指雖對疫情有擔心，不過不足以令聯儲局減息，但隨着周五收市前聯儲局聲明指會對疫情作出適當反映，暗示會出手減息後，投機者在美國芝商所的利率期貨就反映，市場認為聯儲局在3月份議息會就要減息，目前100%都打賭聯儲局需要減息0.5%！

美匯指數受聯儲局減息消息刺激，由2月20日的高位99.9後一直急跌至執筆時的97.9水平，拖累美元表現。上周加拿大GDP乃過去4年最差表現，本星期三加拿大央行議息，預期利率維持不變，但關鍵是面對疫情加拿大央行對未來貨幣政策的態度，一旦有減息傾向或對加元不利。可以考慮在1.3310買入，跌穿1.3280止蝕，目標1.3400。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

－－－－－－