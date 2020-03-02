港交所：逾1300家上市企業可如期公布業績
2020年03月02日 11:31
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李小加
新冠肺炎影響核數師審計工作，早前香港交易所(00388)及證監會聯合公布，將因應個案而處理延期公布財報要求。港交所行政總裁李小加出席立法會財經事務委員會會議時表示，須維持市場交易有序，而缺乏資訊會影響市場，故不能全面延期企業財報，並強調會協助有困難的公司。
上市主管陳翊庭提到，有1,781間上市公司以12月31日年結，已詢問約98%，其中1,304間可如期公布正常業績，122間可公布未經數師審議的初步數據，其餘少數則要隨中國復工後再作更新。
她指，該所與證監會及業界不同持份者溝通，包括會計界、上市公司、董事等收集意見，並於上周以常見問題集(FAQ)形式回應有關提問，強調會續與業界保持溝通，認為是次因應特別狀況，按個別公司作彈性處理是合適。
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