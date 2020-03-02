港交所：逾1300家上市企業可如期公布業績

上市主管陳翊庭提到，有1,781間上市公司以12月31日年結，已詢問約98%，其中1,304間可如期公布正常業績，122間可公布未經數師審議的初步數據，其餘少數則要隨中國復工後再作更新。

她指，該所與證監會及業界不同持份者溝通，包括會計界、上市公司、董事等收集意見，並於上周以常見問題集(FAQ)形式回應有關提問，強調會續與業界保持溝通，認為是次因應特別狀況，按個別公司作彈性處理是合適。

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