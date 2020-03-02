【散戶哀歌】滙豐股價連跌10日又穿底　仲坐貨收息？

筆者認為，目前誠然未到撈大笨象的時候，主要有三個原因。

第一，全球新冠肺炎疫情好可能在3月份持續，對全球經濟，尤其是中、港經濟造成沉重打擊。近年滙控的主要收入來自中、港業務，幾可肯定今年上半年份業績將會極為難睇，現時的累跌幅度，尚未足以完全反映負面影響。

其次，滙控的正式行政總裁人選尚未明朗，股價誠然須為此而打折扣，畢竟一家全球性的大型金融企業，必須要有一個合適的舵手統領發展，高層職位人選持續懸空，容易令人揣測某程度上反映主要股東之間，在某些問題上可能存在分歧，以致無法就高管委聘達成共識，亦令執行中長期發展策略增添不明朗因素。

其三，在2月份公布年度業績時，滙控已表明在今、明兩年暫停回購股份，以保留資本。股價少了一份有力的支持，在宏觀環境充斥不明朗因素之下，誠然難以為股價估底。

滙控現價市帳率約0.77倍，老實講，若然全球經濟進入衰退期，呢個估值將繼續面臨下調壓力。現水平入市，即使收7厘息，但股價跌幅可能補唔番，有機會蝕息蝕價。所以，若短炒波幅並無不可，但若想揀高息股坐定定收息，都係建議各位另作他選為妙。

東網方產經專欄作者 帥哥

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