【高盛推介】留意美團高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評自上月中旬開始，股價持續在100港元水平上落。惟上周五(2月28日)失守，收市跌約4.3%。周一(3月2日)早段繼續下跌並落後大市，早上低開約0.9%後跌幅擴大，其後倒升。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五有不少資金趁低吸納認購證，錄得約3,470萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊及恒指認購證。

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