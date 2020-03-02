【高盛推介】留意美團高槓桿認購證
2020年03月02日 12:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評自上月中旬開始，股價持續在100港元水平上落。惟上周五(2月28日)失守，收市跌約4.3%。周一(3月2日)早段繼續下跌並落後大市，早上低開約0.9%後跌幅擴大，其後倒升。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五有不少資金趁低吸納認購證，錄得約3,470萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊及恒指認購證。
投資者如計劃以認購證部署反彈，高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的美團購證(21473)，行使價110.1元，2020年6月26日到期，實際槓桿7.6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約4個月的美團購證(22273)，行使價98.85元，2020年6月15日到期，實際槓桿6.5倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(67365)，收回價90.08元，行使價87.08元，換股比率100，槓桿比率9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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