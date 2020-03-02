【深度解構】疫情失控幾大鑊？日本股樓勢崩圍　甚至...

新冠肺炎在海外確診病例續增，日本全國累計超過960人染疫。受疫情影響，日本日經225指數上周五(2月28日)大瀉805點，全周及全月計均冧超過二千點。雖然在剛過去的周日(1日)東京馬拉松如期舉行，但市場仍憂慮7月舉行的東京奧運可能取消，造成巨大經濟損失。外媒引述資深經濟記者岩崎博充警告，日本必須避免疫情擴大，否則很可能發生以下四種慘況。

【1、首都圈樓價冧】

據東京都地方政府對奧運會的經濟效果初步估算，在2013至2030年間，東京奧運將帶來32萬億日圓的經濟效益。其中約5.2萬億日圓，是與門票收入及轉播權有關的直接效益，如單計這方面損失，就已佔日本內生產總值(GDP)的1/100。

過去7年，東京住宅平均價格上漲約1,500萬日圓。2019年，東京住宅每戶平均售價約6,000萬日圓，至2020年1月已漲價至約8,360萬日圓，較日本泡沫經濟頂峰時的1990年，每戶平均售價7,497萬日圓還要高。

值得留意是，日本當年炒風旺盛，1990年代初泡沫破裂後，日本經濟足足迷失了30年。如東京奧運真的停辦，房地產泡沫很可能又會再次在日本破滅，重挫已疲弱不堪的經濟。

【2、消費大幅減半】

逾65%的日本企業認為，新冠肺炎會影響該國經濟表現。自疫情在內地爆發以來，到日本因中國訪客大減，重災區北海道更進入緊急狀態，部分工廠更要停工，石屋製菓旗下「白色戀人」在札幌市與北廣島市的工廠，要暫時停產至3月15日，其中札幌市工廠更決定於3月23日至27日停止生產線。

有數據顯示，今年北海道札幌雪祭遊客人數按年減少約71萬人，2月4至10日春節期間，三越伊勢丹百貨營業收入減少兩成，連接東京大阪的東海道新幹線乘客人數在2月1至19日期間減少一成。

此外，周一(3月2日)公布的日本2月製造業採購經理指數(PMI)由1月的48.8跌至47.8，創2016年5月以來最低，反映製造業活動加速收縮，相信與需求和消費減弱有關。

【3、日圓大幅貶值】

日本自10月起將消費稅調升至10%，加上去年風災影響，已令當地經濟受到負面衝擊。日本去年第四季國內生產總值(GDP)按季收縮1.6%，按年倒退6.3%，減幅逾五年來最大。新冠肺炎進一步蔓延下，日本今年首季GDP料將同樣出現負增長。

在日本景氣轉衰下，日本股市面臨沉重沽壓，日圓及債券價格恐進一步滑落。雖則日圓向來被視為避險貨幣，但新冠肺炎疫情擴散，以及近期疲弱的經濟數據衝擊，均令日圓兌美元走弱。分析認為，日圓可能在疫情失控後下跌至120水平，如果跌見125左右，對日本經濟傷害勢更深。面對全球經濟呈弱，日圓貶值並不會給日本出口帶來好處。

【4、日本全面封鎖】

岩崎博充表示，最壞情況下日本或將爆發大流行，醫療系統隨之而崩潰。屆時，日本將與武漢一樣，面對供應鏈斷鏈、物流停擺、糧食不足及物資匱乏問題。所有商業活動放緩，觀光餐飲業受重創，進出口將受影響，股價當然不能幸免。日本的公共年金「國民年金」可能隨之破產，長者生活都將受到重大影響。

事實上，鑽石公主號郵輪疫情大爆發，郵輪業績明顯受到影響。外媒最新報道，神戶市一間經營餐廳郵輪的公司周一(2日)宣布破產，乃日本第一家因為新冠肺炎疫情宣布民事重整的郵輪公司。

Luminous公司旗下的「Luminous神戸2」號是日本國內最大的餐廳船，但1月後受疫情擴大影響，消費者陸續取消預約。報道指，該公司負債約12.43億日圓，將向神戶地方法院申請民事重整，周一起該船停止出航。近兩年郵輪受地震、颱風等影響，頻頻被迫停航，加上燃油價格上漲，業績不佳，疫情進一步令公司陷入破產。

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●政府出招效用如何？還需拭目以待...

日本央行行長黑田東彥最新表示，將透過適當的金融市場調整與購買資產，確保金融市場穩定與資金供給充足。央行指將關注局勢發展，透過適當的金融市場調整與購買資產，致力確保金融市場穩定與資金供給充足。

日本首相安倍晉三也指出，要為最壞狀況做準備，將緊急採取立法措施，包含可能發表緊急事態宣言，將加速立法措施，推動新冠肺炎等對策特別措施或採取相等的措施。

不過，日本應對今次疫情後知後覺，被指防疫不力，推出新措施能否極速收復失地，還需拭目以待。

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