【大行觀點】新冠肺炎肆虐　南韓廠商兩招應對危機…

法國投資銀行之一的法國外貿銀行(Natixis)指出，新冠病毒正在迅速打擊南韓的增長引擎，以致廠商需要更多幫助和加快推動供應鏈多元化。

新冠肺炎在亞洲蔓延，首先感染了中國的勞動力和經濟活動，現在感染了南韓的產出。南韓的確診個案不斷增加，分析師還沒有計算出中國需求減速和供應鏈中斷對南韓經濟所造成的損失。

南韓的銀行已經提到，由於病毒衝擊，2020年第一季度GDP可能會收縮。而且，中國製造業和服務業的採購經理人指數數據急劇萎縮並創歷史新低，表明南韓與之的供求關係都會受到衝擊，尤其是南韓中國關鍵電子產品輸入(如數據處理機)的依賴，勢必受影響。

儘管三星電子等一些大型公司在增加投資越南後，已經不再那麼依賴中國的供應鏈，惟間接風險仍然存在。除了供應鏈風險外，旅遊業疲軟和外部需求放緩也將增加壓力。此外，新冠病毒的感染將拉低本已疲弱的本地需求，從而令所有增長引擎皆陷入困境。

外部和內部衝擊都將使南韓經濟增長從2019年的2%降至2020年的1.1%。如此低增長的表現，將需要財政和貨幣政策支持。該行認為，南韓央行將需要在2020年降息甚至考慮非常規政策。在財政方面，選舉和經濟風暴將要求政府做更多的事情來協助穩定增長基礎。

除了短期支持外，該行認為，隨着三星電子將製造業轉移到越南，將有更多南韓公司加快其多元化戰略，包括選點勞動力和電力等相對便宜的投入成本，以及屬少數亞洲國家與歐盟簽訂了自由貿易協定的越南，並加快將生產移向最終市場(例如美國或歐盟)的趨勢。

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