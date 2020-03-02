滙豐新推財富管理及個人銀行業務

滙豐新設位於九龍塘又一城的尚玉中心。

滙豐宣布推出全新環球業務--財富管理及個人銀行業務，由零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併而成，管理1.4萬億美元(約11萬億港元)資產，當中接近一半來自亞洲。

滙豐表示，該行卓越理財及尚玉客戶人數在2019年分別按年增長7%和14%，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數超過一半。

環球私人銀行業務的稅前盈利於2019年增加19%，流入淨新增資金達到230億美元，當中三分之二來自亞洲。期內，亞洲客戶的資產規模按年上升22%至1,510億美元。

去年滙豐在新加坡、香港和上海共開設了4家尚玉中心。年初至今已於香港開設兩家尚玉中心，另一家將於年內在北京開幕。

－－－－－－