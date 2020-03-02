【瑞通推介】吉汽突破14元　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：新型肺炎疫情不斷擴大，投資者擔心經濟步入衰退，道指上周五(2月28日)曾再跌過千點，其後聯儲局主席鮑威爾的聲明增強短期減息預期，帶動美股尾市跌幅收窄，道指收報25,409點，下跌357點或1.3%，全周計累瀉逾12%。2月份中國官方製造業PMI為35.7，按月下降14.3個百分點，創有紀錄以來新低。

恒指上周五最多瀉789點，低見25,989點，創逾4個月低，收報26,129點，跌648點或2.4%。過去1周累跌逾1,100點。周一(3月2日)早段回升逾200點，重返26,300點之上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.8億元，反映投資者繼續預期恒指短線將見反彈，連日部署好倉。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,988點，而熊證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點。

騰訊控股將於3月18日公布截至去年底止全年業績，券商預期在遊戲、商業支付服務和其他金融科技服務等推動下，集團2019年非通用會計準則純利或可按年增長19至28%。騰訊上周五大成交跌穿50天線，盤中低見384.4元，部分回補2月初遺下的上升裂口，最終收跌3.3%於386元，連續3日向下。股份周一早段曾回升逾2%，重上394元和50天線，跑贏大市，但其後升幅收窄。上周五有逾7,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,700萬元淨流出。

瑞聲科技上周五急挫6.5%收市，報51.05元，為當日跌幅最大藍籌，盤中險守50元關口，重返逾3個月前水平。股份三連跌，累挫逾1成。周一早段好淡爭持，暫守50元關。消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克表示，生產公司產品的工廠正陸續復工，相信供應鏈產能將逐漸重回正軌。另調查機構IDC預測，全球智能手機出貨量或延至明年復甦，並料今年上半年出貨量按年下降10.6%，全年下降2.3%。上周五分別有572萬和53萬元淨流入瑞聲好倉和淡倉。

投資者對新冠肺炎疫情打擊油市需求的憂慮加劇，紐油期油4月合約上周五收跌近半成，全周計下瀉16%。中國海洋石油上周累跌超過12%，藍籌股之中包尾，周一早段反彈逾3%，重返11元水平。上周五有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉同日資金流不明顯。

市場看淡今年汽車銷量，被券商唱淡的吉利汽車上周五回落至250天線水平，收報13.86元，挫近6%，連跌3日累挫7.8%。周一早段先跌後回升，上破14元水平。上周五有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有55萬元淨流出。

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