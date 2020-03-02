【大行報告】大摩再降恒指目標至25900點　

摩根士丹利發表報告指出，由於新冠肺炎的影響日益擴大，對2020年第一季全球經濟增長影響顯著，預期上半年全球經濟增長只有2.4%，故將全球企業每股盈利增長預測下調，現時料只有10%至14%增長，低於市場預期，另將恒指基本目標由26,820點，降至25,900點，國指目標由10,860點降至10,520點，為一個月來第二度調低。

該行假設新冠肺炎疫情未來有3種發展可能性。第一種是疫情如在3月份受控，今年首季全球經濟增長將降至2.5%，第二季開始回復；而中國生產回復正常水平，內地首季經濟長將降至4.2%，但次季料反彈至6%。

第二，若疫情蔓延至新的地區，影響將延續至今年上半年，中國經濟增長則或要至第四季才可回升至6.4%。

第三，如果疫情延續至第三季，中國及其他大型經濟體將較受打擊，要到生產回復正常後才可復甦。

另外，該行將中國及新加坡評級調高至「增持」，南韓則降至「中性」，並在焦點名單中加入黃金。

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