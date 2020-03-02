【高盛推介】騰訊隨大市反彈　兩手準備可吼牛證沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(2月28日)失守390港元水平，收市跌約3.3%。周一(3月2日)早段則低開約0.4%後隨即反彈，高見394.6元。

騰訊將於本月18日公布去年業績，市場預期非通用會計準則純利介乎923.4億至990億元人民幣，按年升約19至28%。券商則普遍給予看好投資評級，目標價最高530元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，5個交易日共錄得約1,35億元資金流入，當中上周五佔約6,160萬元，為當日最多資金流入的認股證相關資產。另一方面，近期牛證亦獲資金追捧，過去9個交易日皆錄得資金流入。當中上周五有約1,300萬元。

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