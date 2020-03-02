【高盛推介】騰訊隨大市反彈 兩手準備可吼牛證沽證
2020年03月02日 12:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(2月28日)失守390港元水平，收市跌約3.3%。周一(3月2日)早段則低開約0.4%後隨即反彈，高見394.6元。
騰訊將於本月18日公布去年業績，市場預期非通用會計準則純利介乎923.4億至990億元人民幣，按年升約19至28%。券商則普遍給予看好投資評級，目標價最高530元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，5個交易日共錄得約1,35億元資金流入，當中上周五佔約6,160萬元，為當日最多資金流入的認股證相關資產。另一方面，近期牛證亦獲資金追捧，過去9個交易日皆錄得資金流入。當中上周五有約1,300萬元。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價385至410元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿9.2倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(59892)，收回價378.18元，行使價375.68元，換股比率100，槓桿比率22.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約3%，年期約4個月的貼價騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年06月29日到期，實際槓桿7.6倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(53022)，收回價401.01元，行使價403.51元，換股比率100，槓桿比率28.1倍，市場上貼價熊證之一。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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