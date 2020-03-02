【專家點評】周樂樂：救市預期升溫　留意低估值板塊

最近一周，受外圍因疫情惡化而重挫的影響，A股劇烈調整，連續8天日均成交金額萬億元以上。從行業來看，口罩與醫療設備板塊、建材與建築工程板塊、房地產等板塊相對強勢，而早前持續高漲的雲計算、5G、新能源汽車、文化等板塊出現高位下跌調整，這顯示了低估值基建板塊受基建刺激計劃的預期升溫而走強，而過熱的市場有退潮的迹象，過高的預期亦有降溫的迹象。

市場消息，新冠肺炎疫情在海外傳播範圍與速度上都超出市場之前的預期，尤其日本、南韓、意大利、伊朗等國家的確診與死亡人數。美國疾控中心亦表示，疫情將會在美國擴散，口罩等醫療資源短缺。這些消息引發市場恐慌，導致全球股市大幅下跌。

市場除了疫情擴散外，也擔心經濟急速下跌。如日、韓、台是全球主要是電子產業鏈的重要地區，即使中國逐步復工復產，但日、韓、台的停工有也會嚴重影響產業鏈供應。中國應對新冠肺炎疫情的方法取得成效，預計各國將會倣效，海外疫情防控是有望得到控制。但關鍵的是短期隔離與停工等於減少供應端，將大大衝擊經濟。市場期待政府通過財政政策與貨幣政策刺激經濟，惟須留意相關政策或加劇物價上升壓力，增加金融風險。

對於中國來說，疫情明顯好轉，各省陸續公布下降衞生級別與復工復產消息。同時，財政減稅降費、補貼、專項貸款等措施，幫助企業渡過難關。個別地方政府調整土地價款繳付方式和期限或優化審批服務、調整履約監管等有助緩解。內地2月份製造業數據遠低於50，反映經濟難以樂觀。市場對政府加大新基建預期升溫，日前已有10省公布約16萬億投資計劃等。中國出台措施，不但要穩國內經濟，更重要的是全力搶救全球產業鏈。

投資策略來看，海外市場正處於極度恐慌之中，美聯儲出手救市極大，挽救市場信心。內地整體估值仍處於合理，預計隨着刺激政策出台，A股風格有望切換至低估值板塊，如金融、地產、基建、環保等。

勝利證券副首席營運官 周樂樂

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