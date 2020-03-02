【大行報告】高盛將滙豐剔出「確信買入」名單

高盛下調滙控2020至2022年每股盈利預測各8%，預計其2021及2022年有形股本回報率(ROTE)分別為10.6%及11.4%，將其目標價由75港元降至70港元，維持「買入」評級，但將其剔出「確信買入」名單。

高盛表示，近期滙控股價下跌已反映新3年計劃，以及新行政總裁等不確定性因素，但該行不再是香港金融股中上升空間最大的股份。

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