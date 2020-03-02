【大行報告】高盛將滙豐剔出「確信買入」名單
2020年03月02日 13:00
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
高盛報告指，滙豐控股(00005)的新3年重組計劃朝正確的方向前進，其中冀於2022年底前，削減風險加權資產總值超過1,000億美元，高於該行預期及具有良好的針對性。然而，該行明顯的收入阻力，及擬於過渡期間用更高的資本水平營運，帶來負面影響。
高盛下調滙控2020至2022年每股盈利預測各8%，預計其2021及2022年有形股本回報率(ROTE)分別為10.6%及11.4%，將其目標價由75港元降至70港元，維持「買入」評級，但將其剔出「確信買入」名單。
高盛表示，近期滙控股價下跌已反映新3年計劃，以及新行政總裁等不確定性因素，但該行不再是香港金融股中上升空間最大的股份。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。