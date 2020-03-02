【專家點評】管泓姿：美股納指正向反向ETF成交破頂

由於市場紛紛呼籲聯儲局減息。美國聯儲局主席鮑威爾指，聯儲局正密切監控事態發展，會酌情使用工具來支持經濟，暗示有必要時會降低利率。

下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。有分析認為，聯儲局或會緊急減息。投資者可以攻守兼備，靈活運用槓反ETF，捕捉升跌機遇。

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