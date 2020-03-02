【專家點評】管泓姿：美股納指正向反向ETF成交破頂
2020年03月02日 13:06
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，受疫情影響，美股連續一星期大瀉，是2008年來金融海嘯以來最差。FI二華夏納一百(07522)上周總計急升30.85%，於所有反向ETF中暫時表現最佳，其中上周五成交更創新高至接近2,700萬港元。
由於市場紛紛呼籲聯儲局減息。美國聯儲局主席鮑威爾指，聯儲局正密切監控事態發展，會酌情使用工具來支持經濟，暗示有必要時會降低利率。
FL二華夏納一百(07261)獲市場美股大好友趁低吸納，上周五成交創歷史新高約3,100萬港元，而且最近共錄得新資金流入約3,000萬港元。
下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。有分析認為，聯儲局或會緊急減息。投資者可以攻守兼備，靈活運用槓反ETF，捕捉升跌機遇。
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