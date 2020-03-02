新冠肺炎：紐約梅隆料今年中國經濟增長不超過4%

紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra表示，中國官方製造業和非製造業採購經理人指數(來自國家統計局)均暴跌，且低於市場預期，跌勢較全球金融危機爆發時的情況更為嚴重，唯一希望是隨着政府優先考慮讓湖北等嚴重感染地區以外的民工復工，期望3月的PMI和宏觀數據開始改善。

然而，與2月份相比，3月份活動加快，料難改季度GDP收縮之勢，這不僅是按季度調整後的季節性調整，而且很可能是年度性。故該行已將今年中國的全年GDP預測下調至約3%至4%。此外，疫情在世界範圍內的傳播，使中國經濟難以強勁反彈，並可能引起更多的警惕。

商品價格和風險資產不僅將承受前所未有的低迷壓力，亦須要重新估算主要商品價格和新興市場貨幣的公允價值，預計今年中國的GDP增長率不超過4%；2021年約為5%。

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