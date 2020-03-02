人民幣速遞：走勢回穩　兌每百港元報89.3

新冠肺炎疫情於全球各地擴散，惟於內地疫情卻相對受到遏制，提振人民幣表現。在岸人民幣(CNY)最新報6.9723兌每美元，按日升173點子，離岸人民幣(CNH)則報6.9722，每百港元兌89.3元人民幣。

豐業銀行策略師高奇認為，內地疫情相對海外各地受控，而且市場對內地2月製造業採購理指數(PMI)遜色表現已有充分預期，支持人民幣轉強，預計未來將繼續超越其他新興亞洲貨幣，目標價6.85。

瑞銀財富管理投資總監辦公室預計，疫情可望在3月底左右大致受控，內地政府將推出寬鬆政策，以抵禦經濟下行風險。其中，中國人民銀行年內或降準100至300個點子，以及調低中期借貸便利利率10至20個點子，保持看好中國市場。

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