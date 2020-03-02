惠譽：香港中期財政狀況持續弱勢

國際評級機構惠譽表示，儘管香港新財政年度預算案指出，中期財政狀況將持續趨弱態勢，鑑於港府財政儲備規模龐大，該趨勢不太可能對香港的評級構成下行壓力。

考慮到持續的社會動盪及經濟壓力，可能會進一步損害香港商業環境的吸引力，以及國際社會對其政府治理效能的認知，惠譽仍維持對香港「AA」評級的負面展望。

惠譽指出，反政府抗議活動造成的社會動盪仍在持續，新冠肺炎疫情爆發又為經濟帶來第二輪重創，香港商業環境的韌性及國際社會對該地區政治穩定性的觀瞻面臨嚴峻挑戰，導致其基本信貸指標可能被進一步侵蝕。儘管如此，尚無迹象表明香港作為全球金融中心的地位已受到衝擊，且近期的股本和債務融資趨勢與3年平均水平一致。

政府預計，未來幾年預算赤字將降至GDP的1%以下，但在2026財年前恢復盈餘的可能性甚微，這與去年的預算案相比發生顯著變化，去年的預算案預計在大致相同的時期內會有穩定盈餘。

另外，惠譽指香港此前也經歷過若干經常性赤字的時期，例如在1999至2004年的6個財政年度中，有5個財政年度出現財政赤字。但鑑於《基本法》強調，香港的財政預算應力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應，香港政府此次整個5年持續赤字的中期預測值得關注。

政府預計2025財年的財政儲備將佔GDP的26.5%，低於2020財年39.5%的預期數字，但惠譽認為財政緩衝規模仍相當可觀。預算案中預計的財政赤字不太可能在短期內對香港的財政狀況構成威脅，儘管在無相應稅收措施出台以抵銷與香港人口老齡化帶來的結構性赤字潛在影響的情況下，其最終可能會令評級承壓。

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