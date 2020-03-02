【全球攬炒】疫市冇贏家！亞太製造業PMI幾全陷萎縮

受困於新冠肺炎疫情肆虐，亞太區製造業可謂一同攬炒，無一幸免！其中，日本公布，2月製造業景氣創近4年以來最低，是疫情對製造業影響的最明確證據。從南韓、台灣、越南、泰國到馬來西亞，都全面萎縮。(註：只要PMI指數低於50，就表示當地製造業景氣萎縮)

【日本】

日本Jibun銀行公布，製造業採購經理指數(PMI)2月由1月的48.8降至47.8，是2016年5月以來最低。

【南韓】

南韓PMI由1月的49.8降到4個月以來最低的48.7。

【台灣】

台灣2月製造業PMI為49.9，1月為51.8。

【泰馬越】

泰國、馬來西亞也維持萎縮。越南PMI降到6年以來最低的49，又陷入萎縮狀態。

【印度】

印度2月製造業PMI雖然仍處於54.5，但亦由1月的55.3下滑。

上述的製造業信心指標，印證疫情已打亂了全球供應鏈，並抑制着潛在需求，對亞洲各產業已產生不良影響。

【中國內地】

事實上，中國國家統計局上周六(2月29日)已公布，主要反映國企的2月製造業PMI從1月的50大幅降至35.7，創歷史新低，並遠低於經濟學家估計的平均值45。在周一(2日)，主要反映民企的財新2月中國製造業PMI亦大跌至40.3，亦遜預期的46，1月為51.1，創2004年4月開始調查以來的最低紀錄，也低於2008年11月金融海嘯爆發時的40.9。

財新調查顯示，因新冠肺炎疫情，使2月製造業受嚴重衝擊。生產、新訂單，以及僱用勞工數量，皆創下近16年以來最大跌幅。

為防疫情擴散，廠商在春節假期後延後復工。而供應鏈受到嚴重影響，平均交貨速度創下調查以來最大的降幅，廠商只能增加動用現有庫存因應。

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