【嘯後最慘】商品需求衝擊擴至大西洋 高盛憂中國「爆倉」
2020年03月02日 15:13
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外國傳媒報道，高盛指出，隨着已經對亞洲造成嚴重影響的新型冠狀病毒疫情蔓延至美國和歐洲，大宗商品需求正面臨自2008年全球金融海嘯以來最大衝擊。
該行發表研究報告表示，中國經濟活動受到的破壞，已導致石油需求每天損失約400萬桶，而在2008年和2009年經濟大蕭條期間，這數字為500萬桶。隨着歐洲、中東和美國不斷報告新增病例，經濟影響很可能在未來一個月擴至大西洋地區。
更糟糕的是，儘管中國存儲能力很大，但有限的存儲空間正被快速填滿，如果存儲空間最終耗盡，則會帶來商品價格進一步下跌風險。
該行強調，在1月下旬農曆新年假期後的4個星期內，約有45%計劃由亞洲至歐洲的貨櫃船運被取消，意味3月中國經濟活動增長可能緩慢。
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