【全球救市】高盛估聯儲局3月中前急劈息0.5厘

外國傳媒報道，高盛集團經濟學家表示，目前預計聯儲局將於3月將下調利率0.5厘，並會提出與其他央行協同行動的可能性。

隨着新冠肺炎疫情給美國經濟帶來的風險愈來愈大，高盛3天內兩次調整對聯儲局的決策預期，該行經濟學家預計當局將在3月17至18日的會議上，甚至未等到開會前就採取行動。上周五(2月28日)，高盛經濟學家的預期是在3月會議上減息0.25厘，但現在他們認為聯儲局可能不會等到那個時候再放鬆貨幣政策。

該行周日(3月1日)認為，未來幾周以協同方式放鬆政策的可能性很高，這種情況可能最在這周出現。原因是聯儲局主席鮑威爾上周五(28日)在聲明中稱，將「採取適當行動」來支持美國經濟，以及中國上周六(2月29日)公布的2月製造業活動數據驟降至紀錄低位。

回看在2008年雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機時，聯儲局和其他央行在2008年10月採取了聯合行動，在那之後，全球央行未再以協同形式減息。

高盛表示，聯儲局上半年最終會把利率下調1厘，即累減0.75厘。該行亦預計，加拿大會減息合共1厘；英國和澳洲央行分別減息0.5厘；歐洲央行減息0.1厘。

目前聯儲局利率處於1.5至1.75厘區間。美國銀行也預計當局3月會減息0.5厘，巴克萊和花旗則預計最初會減息0.25厘。

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