【大行報告】大摩指濠賭股看似便宜　惟未反映盈利下調風險

澳門2月賭收錄得破紀錄的87.8%按年跌幅，僅31.04億澳門元。摩根士丹利發表研究報告指，數字遜該行預期，但與市場預測的中位數90%跌幅差不多。該行又指，不計賭場停運15日，即2月平均每日賭收為2.22億澳門元，當中貴賓廳收入跌幅或較中場少。

至於3月，市場預測賭收按年急跌75%，該行指，即相當於全月錄得64億澳門元，或每日平均2.08億澳門元，以及相當於今年首季賭收按年跌58%至317億澳門元，這或反映差不多所有營運商都難以達到收支平衡，而且未來市場預測有機會再向下調整。

濠賭股方面，股價目前為2020年預測市盈率的16倍，以及為企業價值較EBITDA的10倍，後者可能令人覺得股價便宜，但該行認為，後者仍未反映短期內盈利預測被下調的風險。

－－－－－－