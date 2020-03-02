再破底！美10年債息低見1.02厘 本周恐跌到「零」
2020年03月02日 15:34
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全球繼續關注新冠肺炎疫情發展，美國10年期國債孳息率周一(2日)低見1.02厘，再創歷史新低，意味着市場正炒作聯儲局大幅減息及經濟恐衰退！隨着疫情擴散，經驗豐富的策略師們紛紛警告，美國今年經濟增長可能停止，10年期債息最早可能本周見「零」！
華爾街著名投資大師、管理資金規模逾2,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd警告，較短期的美債孳息率將變成「負值」，這種情況可能在本周就出現。他尤其指出，10年期美債息可能最低降至零，但很難變「負」。
事實上，全球陷入「負利率」的投資級債券總額已回升至超過14萬億美元，回看1月中旬時為略低於11萬億美元。
另外，債市資深人士、雷曼兄弟前首席全球固定收益策略師Jack Malvey表示，很難想像2020年的全球衰退還沒有開始，美債孳息曲線有相當一部分應會變成負值(即預示着經濟衰退)，現在的問題是波及面會有多廣。
Bank of Nova Scotia首席外匯策略師Shaun Osborne亦稱，有關疫情惡化的消息正在搞亂金融市場，總體看，未來可能還會有更多震盪，孳息率應會進一步下降，避險貨幣將保持上漲。
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