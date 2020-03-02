【大行報告】大摩續評港鐵「減持」　最悲睇23元

該行指出，港鐵由去年5月至今年2月因為多項不利的情況發生，估計令公司盈利受損達72億元，或相當於62%基本盈利。上述目標價是基於基本情況下，預料港鐵的本地鐵路業務增長4%，即票價約加3%和乘客數目增1%；未來12個月公司的本地寫字樓、零售租金跌5%，而樓價持平，資本化率約5.75%；企業價值(EV)較EBITDA比率為10倍，股價較資產折讓為20%。

不過，該行同時模擬「最熊」情況：即香港鐵路業務盈利在未來12個月跌2%，EV較EBITDA比率縮至8倍；零售租金、寫字樓租金、住宅樓價分別跌30%、20%、40%，股價較資產淨值折讓擴大至35%，目標股價將由41元降至23元。

花旗亦發表研究報告表示，港鐵是次的13.7億元超支屬於該公司為沙中線可承受責任之內，但另方面，如政府於立法會為是次超支追加到撥款，將大大紓緩港鐵的壓力。該行維持公司「買入」投資評級，目標價維持55元。

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