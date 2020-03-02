【大行報告】大摩續評港鐵「減持」 最悲睇23元
2020年03月02日 15:41
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港鐵公司(00066)上周五(2月28日)公布，沙中線修訂超支數字為122億港元，需向政府追加撥款；當中項目管理費約13.7億元沒有在是次追加撥款之中，港鐵將之劃為撥備。摩根士丹利發表研究報告指出，這為該公司去年7月撥備20億元之後再一次撥備，又認為港鐵的股份風險較回報的值博率低，且股價較地產或綜合企業的同業高，故維持「減持」的投資評級，目標價41元。
該行指出，港鐵由去年5月至今年2月因為多項不利的情況發生，估計令公司盈利受損達72億元，或相當於62%基本盈利。上述目標價是基於基本情況下，預料港鐵的本地鐵路業務增長4%，即票價約加3%和乘客數目增1%；未來12個月公司的本地寫字樓、零售租金跌5%，而樓價持平，資本化率約5.75%；企業價值(EV)較EBITDA比率為10倍，股價較資產折讓為20%。
不過，該行同時模擬「最熊」情況：即香港鐵路業務盈利在未來12個月跌2%，EV較EBITDA比率縮至8倍；零售租金、寫字樓租金、住宅樓價分別跌30%、20%、40%，股價較資產淨值折讓擴大至35%，目標股價將由41元降至23元。
花旗亦發表研究報告表示，港鐵是次的13.7億元超支屬於該公司為沙中線可承受責任之內，但另方面，如政府於立法會為是次超支追加到撥款，將大大紓緩港鐵的壓力。該行維持公司「買入」投資評級，目標價維持55元。
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