內地2月新樓平均價微跌　後市睇疫情發展

中國指數研究院報告顯示，2月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15,173元人民幣(下同)，按月跌0.24%，按年則上升3.05%，升幅較1月收窄0.34個百分點。以中位數計，100個城市新建住宅價格中位數為每平方米9,604元，按月跌0.15%，按年則升5.07%。

報告指，受疫情影響，重點城市整體推盤量有所減少，全國多省市在實體售樓處暫停開放的情況下，各項目紛紛開通網上售樓處，推動需求入市。價格方面，部分項目推出促銷優惠活動，百城住宅平均價按月出現階段性輕微下跌。

報告並預計，未來隨着疫情得到有效緩解，因疫情積壓的買樓需求將會重新入市，房地產市場或有所回暖，但整體將保持平穩。

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