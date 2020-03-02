著名投資大師：美股實施「這招」較減息更具穩定作用

外國傳媒報道，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman建議，若美國政府想保護投資者，擬重新實施舊的交易規定，即「沽空提價規則」(uptick rule)，這較央行減息更有用。

所謂「沽空提價規則」，是用來防止沽空交易人士在一隻股票已表現疲弱之際，增加更多沽空倉位。簡單來說，要該股價位上升，投資者才能進行沽空行動(下文詳解)。該規定在1938年實施，但隨着華爾街電子交易開始盛行，已於2007年被取消。

Cooperman表示，若恢復這項舊規則，市場就不會像上周般波動，在穩定股市方面，較聯儲局立即減息更有效，因為目前利率已夠低了。

【沽空提價規則】

舉例來說，如果一隻股票在一筆交易中，以1美元成交後，接下來若升至1.02美元，投資者就可以沽空。不過，若股票在一筆交易中，以1美元成交後，接下來跌至0.99美元，交易人士就不能沽空。因此，若實施「沽空提價規則」，該股同日內仍然可以錄得沽空額，但要視乎跳價狀況。

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