【市後重點睇】油價反彈 道期飆逾500點
2020年03月02日 16:14
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數報97.86，離岸人民幣(CNH)升見6.9566，港匯處7.77水平，美元兌日圓升穿108關。歐元兌美元報1.1064，英鎊企1.2807。油價彈逾4%，金價處1,602美元。市場憧憬央行出手救市，美股三大期貨齊升逾1%，道指期貨最新飆532點。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)終值
-17:30 英國2月製造業PMI終值
-23:00 美國1月建築開支、美國2月ISM製造業指數
●恒生指數收升161點或0.62%，報26,291點，主板成交1,254億港元。「ATM」三大科網股做好，阿里巴巴飆2.3%，騰訊升0.93%，美團點評升0.4%。
●A股快報：三大股指齊收升逾3%，外資淨買入41億。
-海航集團管理層結構調整。
●央行表態救市，日股收升201點。
●新冠肺炎：
-紐約梅隆料今年中國經濟長或降至3至4%。
-穆迪指美國衰退機率增，威脅特朗普連任。
-金管局會觀察疫情對樓市影響，決定是否調整措施。
-供應鏈斷裂，Canon部分廠須暫時停工。
-內地2月新樓平均價微跌，後市睇疫情發展。
●【大行報告】
-高盛將滙豐剔出「確信買入」名單。
-瑞銀削渣打目標價至59元。
-大摩再降恒指目標至25900點。
-澳新銀行：全球經濟衰退風險上升。
-大摩續評港鐵「減持」，最悲睇23元。
●YOHO MIDTOWN兩房戶售695萬，創近1年新低。
●【大行觀點】新冠肺炎肆虐，南韓廠商兩招應對危機... https://bit.ly/39fAsY3
●【深度解構】疫情失控幾大鑊？日本股樓勢崩圍，甚至... https://bit.ly/3cgiw1o
●【散戶哀歌】滙豐股價連跌10日又穿底，仲坐貨收息？
●【全球攬炒】疫市冇贏家！亞太製造業PMI幾全陷萎縮。https://bit.ly/38d5HSu
●港交所：逾1300家上市企業可如期公布業績。
●華爾街最強經濟師：疫情或致美國衰退，經濟恐零增長！
●2月財新中國製造業PMI降至40.3，創紀錄新低。
●向世界錢進：移居台灣投資155萬過關。https://bit.ly/2VN2KFJ
●再破底！美10年債息低見1.02厘，本周恐跌到「零」。
●惠譽：香港中期財政狀況持續弱勢。
●第二市場2月暫錄61宗成交，按月跌67%。
●個別代理行2月業績「脫險」，中原佣金收入微升。
●二手成交：
-嘉湖準買家「企大堂」等睇樓，兩房戶減15萬沽。
-3客爭購！牽晴間556.8萬易主，三年升值近四成。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。