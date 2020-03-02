【市後重點睇】油價反彈　道期飆逾500點

美匯指數報97.86，離岸人民幣(CNH)升見6.9566，港匯處7.77水平，美元兌日圓升穿108關。歐元兌美元報1.1064，英鎊企1.2807。油價彈逾4%，金價處1,602美元。市場憧憬央行出手救市，美股三大期貨齊升逾1%，道指期貨最新飆532點。

●市後關注點

-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)終值

-17:30 英國2月製造業PMI終值

-23:00 美國1月建築開支、美國2月ISM製造業指數

●恒生指數收升161點或0.62%，報26,291點，主板成交1,254億港元。「ATM」三大科網股做好，阿里巴巴飆2.3%，騰訊升0.93%，美團點評升0.4%。

●A股快報：三大股指齊收升逾3%，外資淨買入41億。

-海航集團管理層結構調整。

●央行表態救市，日股收升201點。

●新冠肺炎：

-紐約梅隆料今年中國經濟長或降至3至4%。

-穆迪指美國衰退機率增，威脅特朗普連任。

-金管局會觀察疫情對樓市影響，決定是否調整措施。

-供應鏈斷裂，Canon部分廠須暫時停工。

-內地2月新樓平均價微跌，後市睇疫情發展。

●【大行報告】

-高盛將滙豐剔出「確信買入」名單。

-瑞銀削渣打目標價至59元。

-大摩再降恒指目標至25900點。

-澳新銀行：全球經濟衰退風險上升。

-大摩續評港鐵「減持」，最悲睇23元。

●YOHO MIDTOWN兩房戶售695萬，創近1年新低。

●【散戶哀歌】滙豐股價連跌10日又穿底，仲坐貨收息？

●港交所：逾1300家上市企業可如期公布業績。

●華爾街最強經濟師：疫情或致美國衰退，經濟恐零增長！

●2月財新中國製造業PMI降至40.3，創紀錄新低。

●再破底！美10年債息低見1.02厘，本周恐跌到「零」。

●惠譽：香港中期財政狀況持續弱勢。

●第二市場2月暫錄61宗成交，按月跌67%。

●個別代理行2月業績「脫險」，中原佣金收入微升。

●二手成交：

-嘉湖準買家「企大堂」等睇樓，兩房戶減15萬沽。

-3客爭購！牽晴間556.8萬易主，三年升值近四成。

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