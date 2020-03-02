炒聯儲緊急救市！歐股早段飆　油價亞幣齊做好

隨着全球金融市場重挫，美國聯儲局主席鮑威爾上周五(2月28日)揚言「會在適當時候採取行動」，令外界揣測全球央行將繼2008年金融海嘯後，再度聯手救市。歐股早段做好，德國DAX指數報12,106點，升216點或1.8%；英國富時100指數6,765點，升185點或2.81%；法國CAC指數報5,422點，升112點或2.12%。

布蘭特期油升逾4%，現報每桶51.69美元；紐約期油升3.73%，現報每桶46.44美元。亞洲新興市場貨幣上漲，韓圜兌每美元報1,193.57韓元，升約1.7%；泰銖兌每美元報31.313，升約0.6%；馬來西亞元兌每美元報4.2025，漲約0.3%。

南韓新韓銀行(Shinhan Bank)經濟學家So Jaeyong指出，聯儲局的言論正緩解市場恐慌，韓圜有望在本周升至1,190韓元兌每美元。

高盛集團經濟學家表示，目前預計聯儲局將於3月將下調利率0.5厘，並會提出與其他央行協同行動的可能性。

隨着新冠肺炎疫情給美國經濟帶來的風險愈來愈大，高盛3天內兩次調整對聯儲局的決策預期，該行經濟學家預計當局將在3月17至18日的會議上，甚至未等到開會前就採取行動。上周五(2月28日)，高盛經濟學家的預期是在3月會議上減息0.25厘，但現在他們認為聯儲局可能不會等到那個時候再放鬆貨幣政策。

該行周日(3月1日)認為，未來幾周以協同方式放鬆政策的可能性很高，這種情況可能最在這周出現。原因是聯儲局主席鮑威爾上周五(28日)在聲明中稱，將「採取適當行動」來支持美國經濟，以及中國上周六(2月29日)公布的2月製造業活動數據驟降至紀錄低位。

回看在2008年雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機時，聯儲局和其他央行在2008年10月採取了聯合行動，在那之後，全球央行未再以協同形式減息。

高盛表示，聯儲局上半年最終會把利率下調1厘，即累減0.75厘。該行亦預計，加拿大會減

息合共1厘；英國和澳洲央行分別減息0.5厘；歐洲央行減息0.1厘。

目前聯儲局利率處於1.5至1.75厘區間。美國銀行也預計當局3月會減息0.5厘，巴克萊和花旗則預計最初會減息0.25厘。

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