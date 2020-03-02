【大行報告】野村維持內房正面看法　3月數據關鍵

野村引述克而瑞數據指，中國首100名房地產商2月銷售金額按年跌38%，按月則跌44%。2月銷售續跌，主因售樓處在2月底方陸續重啟。該行認為，3月份數據將會是關鍵，因為大部分售樓處將會恢復營運，數據將會反映出樓市需求情緒能否恢復。

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