【大行報告】野村維持內房正面看法 3月數據關鍵
2020年03月02日 16:26
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野村引述克而瑞數據指，中國首100名房地產商2月銷售金額按年跌38%，按月則跌44%。2月銷售續跌，主因售樓處在2月底方陸續重啟。該行認為，3月份數據將會是關鍵，因為大部分售樓處將會恢復營運，數據將會反映出樓市需求情緒能否恢復。
該行又指，見到有房企復工進展良好，如旭輝控股(00884)在2月27日，經已有六至七成的售樓處恢復營運，且有五成施工活動復工。
考慮到政策利好、市場加快整合等因素，該行維持對房地產行業正面看法，但指市場切勿低估房企下半年庫存累積等風險。行業首選為中國海外發展(00688)、合景泰富(01813)、中國金茂(00817)，以及龍光地產(03380)。
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