【大行報告】大和：內地中小企復工率低　經濟威脅未除

大和發表報告指出，內地2月官方製造業及服務業採購經理指數(PMI)分別為35.7及29.6，低於2008年金融海嘯水平，並跌至歷史新低。這反映內地過半數製造及服務業活動停頓的重大影響。

該行認為，內地政府正積極復工復產，惟進度緩慢和地區分散。根據國家統計局數據顯示，截至2月25日，大至中型企業復工率達79%。該行指，雖然數據令人鼓舞，但中小型企業復工率僅32.8%，復工情況仍不容樂觀。

該行表示，若內地經濟未能盡快恢復正常，經濟硬着陸的風險將升溫，因此當局將繼續推進全面復工。不過，全面復工同樣增加新冠肺炎疫情二次爆發的機會，萬一疫情再次爆發，經濟將再次陷入停頓。

該行指，全球正等待中國復工，未來兩個月將會十分關鍵。由於2月PMI正值國內生產中斷及封城措施落實的時期，隨着企業陸續復工，3月數據將明顯及快速反彈，惟取決於疫情何時完全受控。

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