【經濟浩劫】香港1月零售額暴挫逾21%　連瀉12個月

政府統計處公布，今年1月零售業總銷貨價值臨時估計為378億港元，按年大跌21.4%，為連續12個月下挫。扣除期間價格變動後，1月零售業總銷貨數量臨時估計按年下跌23%。

期內珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌41.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草銷貨價值下跌6.8%；其他未分類消費品下跌12.1%；藥物及化妝品下跌32.3%；服裝下跌28.9%；百貨公司貨品下跌27%；電器及其他未分類耐用消費品下跌20.4%；汽車及汽車零件下跌20.2%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌21.6%；家具及固定裝置下跌22%；中藥下跌16.2%；書報、文具及禮品下跌25.9%；以及眼鏡店下跌23.9%。但須留意，上述變動或受農曆新年影響。

值得留意的是，1月超級市場貨品的銷貨價值上升10.2%，其次為燃料銷貨價值上升12.3%。

政府發言人表示，儘管農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對今年1月零售業表現應有提振作用，但當月零售業銷售繼續錄得顯著跌幅。

發言人進一步指出，2019冠狀病毒病的威脅，令訪港旅遊業近乎停頓，並對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業環境最近已變得更為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

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