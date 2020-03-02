方正控股：北大方正3.7億人幣貸款到期

由於北大方正已展開司法重整，根據司法重整的相關法律規定，重整期間，北大方正不得對其債務，包括未償還委託貸款及利息，進行個別清償，因此北大方正欠付方正控股的未償還委託貸款及利息的償還，僅可根據法院最終確定的重整方案執行。公司會尋求法律意見並盡力根據相關法律及法規收回未償還委託貸款。

北大方正委託貸款違約可能導致對該筆委託貸款的減值處理，並對集團截至2019年12月31日止年度的財務報表產生影響。公司管理層及核數師仍在評估該等影響。儘管如此，董事認為，集團目前的財務狀況良好且擁有足夠現金，以應付營運所需。目前集團的生產、營運及管理狀況維持正常及穩定。然而，北大方正重整可能影響集團股權架構。

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