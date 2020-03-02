暢捷通推出雲服務業務新產品

好生意旺鋪版通過微信小程序店鋪、公眾號店鋪建立線上門店，並提供多種線上營銷工具進行私域流量拓客，幫助小微企業客戶實現線上商品展示、線上下單，並可為小微企業客戶提供簡單的進銷存管理，使小微企業客戶可以選擇線上生意管理或線上線下一體化的管理。好生意旺鋪版在快速建立線上門店、前端營銷與後端進銷存一體化管理及支持社區供貨等方面有獨特的產品優勢。

公司希望通過好生意旺鋪版幫助小微企業實現線上做生意、線上談生意，增強傳統批發商貿企業的線上運營能力。

現階段推出的好生意旺鋪版每年服務費為3,800元人民幣。客戶可通過新購或由好生意精易版升級的方式，選用好生意旺鋪版。此外，好生意旺鋪版用戶可通過升級的方式，選用公司好生意普及版、好生意標準版和智＋標準版。

董事會認為，好生意旺鋪版的推出，有利於進一步豐富集團雲服務業務的前端生意營運產品線，能夠滿足小型微型批發商貿企業線上營運的迫切需要，為客戶持續創造價值。

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