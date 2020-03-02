各界促撤辣：政府要「做吓嘢」　重開「逃生門」

香港樓市整體向下，地產代理分行數目持續下跌，並且錄得虧損，反映業界苦不堪言，業主想套現亦見艱難。各界促政府「做吓嘢」盡快「撤辣」，重開「逃生門」！

資深投資者陳清白表示，物業市場在樓市辣招下綁手綁腳，影響買賣流轉，現時經濟環境惡劣，相信不少業主希望沽貨，只是被額外印花稅綁死。他認為，政府仍可以在撤辣方面「做吓嘢」，例如放寬購置第二個單位的15%新從價印花稅，以及針對外地客的買家印花稅。

世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘稱，撤辣目的不是要令樓市上升，但在合適時候，需因應市場情況改變而作出調整。如在減息周期下，保留2至3年前的壓力測試內容並不合理。此外，市場預期未來經濟轉差，部分業主將面對失業、減薪等問題，自住物業成為其重要資產。政府應為他們重開「逃生門」，取消額外印花稅限制，讓他們可以隨時套現，同時增加市場盤源，刺激入市需求。

事實上，隨着市況「急凍」，地產代理生意大受打擊。利嘉閣總裁廖偉強表示，2月份樓市交投進一步萎縮，公司全月佣金收入只有約8,000萬元，較1月所錄8,000多萬元減少，再創兩年單月新低紀錄，並錄得虧損。

他指出，為應對疫市，早前已要求分行店舖業主減租共度時艱，不少均願意下調一至兩成租金，但發展商舖位則未有減租。同時，公司亦會貫徹削減部分租金較高的分店，但因租約到期的店舖暫時不多，只有零星貴租分行已落實關閉。

展望3月市況，他相信會有部分全新樓盤推出市場，加上近日買家入市速度略見加快，希望在一、二手交投量回升支持下，本月生意可達致收支平衡。

地產代理監管局資料顯示，截至2月底持牌代理錄39,328人，較1月略增6人，連跌兩個月後略為回升。至於代理分行數目則繼續下跌，最新報6,978間，按月減少14間，連跌4個月，並為2018年6月後的20月低位。

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