你冇睇錯！2月現樓按揭登記勁彈48% 因為...

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，去年部分樓市負面因素逐步減退下，購買力於年初釋放，令交投一度反彈，推動2月份按揭登記數字回升。

展望後市，她表示，新冠肺炎疫情窒礙樓市反彈，樓市交投隨之下挫，並拖累按揭申請，不過，最近業主及買家雙方開始面對現實，議價空間有所提高令交投回暖，預計未來按揭登記數字將出現先跌後升趨勢。

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