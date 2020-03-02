你冇睇錯！2月現樓按揭登記勁彈48% 因為...
2020年03月02日 17:19
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中原按揭經紀數據顯示，2月份現樓按揭錄得7,042宗登記，按月反彈48%。中國銀行(香港)(02388)月內的巿佔率按月跌3.1個百分點，至24.5%，但仍保持連續8個月穩居榜首地位。至於排次名的滙豐銀行巿佔率，則按月增加4個百分點，至佔21.8%。
中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，去年部分樓市負面因素逐步減退下，購買力於年初釋放，令交投一度反彈，推動2月份按揭登記數字回升。
展望後市，她表示，新冠肺炎疫情窒礙樓市反彈，樓市交投隨之下挫，並拖累按揭申請，不過，最近業主及買家雙方開始面對現實，議價空間有所提高令交投回暖，預計未來按揭登記數字將出現先跌後升趨勢。
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