【疫市求生】市靜谷人氣 金融財俊變身KOL教埋你煮餸

新冠肺炎疫情肆虐，成條街都靜晒，但金融達人一向講究曝光率，點可以受到疫情影響人氣呢？原來食腦嘅金融財俊近期已紛紛變身KOL「呃Like」，開拓新財路！為咗增加粉絲數目，佢哋除咗講股之餘，仲教埋炒餸。咁就男士兼家庭主婦都啱睇啦！

不過，由傳統廣播頻道轉場到社交平台，一向官仔骨骨嘅斯文形象會變成點？一向講股字字珠璣嘅佢哋，講到個人生活點滴會唔會好怕羞？

●華夏基金(香港)ETF業務主管諸人進話：「疫情持續擴散，大家多咗留喺屋企上網，而我亦少咗見客，所以忽發奇想，喺上個禮拜做咗人生第一個Facebook直播，同大家拆解近日美股走勢點解咁離奇，同埋分享追蹤美股指數嘅交易所買賣基金(ETF)喺呢個市況可以點操作。」

第一次拍片，有超過500個點擊率，佢話滿意喇。佢續說，個人人氣不緊要，只想藉平台教育投資者ETF的屬性，協助大家好好善用投資工具去賺錢。

●如果要數講股講得鬼馬，個人臉書專頁有近三萬粉絲嘅證券分析師譚朗蔚，必定坐穩行內三甲位置。佢話：「前排返唔到公司，都日日落屋企會所靜靜咁做直播，等佢嘅粉絲同客人緊貼市況，把握入市機會。」

佢對工作嘅熱情同責任感，值得嘉許，而實實在在，佢透露，近日都賺咗好多新like！佢仲笑指，「做直播，有粉絲會留意我嘅衣着，仲讚我後生咗。」

●大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑就搞搞新意思，用佢一慣輕鬆嘅語調，分享個人生活點滴，仲教埋大家煮餸添。

佢指，「煮食同炒股一樣，都要認真，但唔可以神經緊張，所以我就入廚，教整Pancake、焗薯角、DIY酒精搓手液等，享受下周末留喺家中嘅樂趣。我仲上載番昔日去旅行飲飲食食嘅片，畀大家睇到另一面嘅我！」

目前佢嘅節目頻道訂閱人數只有數十名，坦言距離成為專業KOL嘅目標尚遠，但會繼續努力，期望每周出一則新片。一齊期待吓喇。

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