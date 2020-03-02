新冠肺炎：日本百貨業收入雙位數急跌　3月更悲

外國傳媒報道，日本5家大型百貨業周一(2日)公布了2月收入狀況，有4家出現雙位數衰退，主要受新冠肺炎疫情影響，造成外國旅客在日本國內的消費大減，還有日本當地民眾防疫意識自2月中旬開始增強，令外出消費也隨之減少。

踏入3月後，日本大型百貨大多計劃實施臨時停業或縮短營業時間，令3月收入有可能大減。

在上述5家企業當中，大丸松阪屋百貨2月收入大減21.8%；高島屋減11.7%；三越伊勢丹減15.3%；經營阪急、阪神等百貨公司的H2O Retailing減14.3%。SOGO、西武百貨集團則減少6.5%，為5家大型百貨中減幅最小。

其中，大丸松阪屋表示，日本由於疫情擴大，在2月後半期連當地人也開始減少外出，特別是消費者一般在試用後才會購買的化妝品更陷入苦戰。再者，消費稅在去年10月上調後，食品類的銷售也大幅下滑。以該百貨公司為例，化妝品減少了44.5%，食品減少了14.2%。

此外，為應對疫情，日本各家百貨調整了營業時間。大丸松阪屋百貨預計，在3月臨時停業4天，對象包含大丸東京等16家分店。三越伊勢丹及高島屋的部分分店，也將縮短營業時間，故當月業績跌幅可能更大。

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