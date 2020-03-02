萬億美元淡倉！摩通料美債息彈極有限　全因銀行...

美國10年期國債孳息率周一(2日)低見1.02厘，再創歷史新低，更有策略師警告最早可能本周跌見「零」！摩根大通認為，美債息恐持續低企，原因是銀行可能持有相當於1.2萬億美元的10年期美國國債淡倉，即它們正沽空「債價下跌」，意味着正對賭債息上升。因此，一旦孳息率有所反彈，他們的淡倉就要平倉，令債息上升被抑制。

摩根大通策略師Matthew Jozoff發表報告指，由於2018年市場預期聯儲局踏入加息期，使銀行建立了淡倉，即預計債價下跌而債息上升，估計涉額達1.2萬億美元。因此，最近債價上漲(即債息下跌)，使這種持倉痛苦加劇，金融機構因而被迫買入長期債券。

該行指出，由於淡倉規模不小，在平倉過程中會變成「結構性買盤」，從而抑制了孳息率顯著上升。

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