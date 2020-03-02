金價跟隨股市彈近3%　分析指「反常」但有得解

作為避險資產的黃金近期走勢可謂「反常」，金價上周五(2月28日)跟隨環球股市大冧而創近7年最大跌幅，周一(3月2日)紐約期金又隨亞歐股市大漲近3%，至每安士1,610.3美元。驟眼看金價失去避險特性，然而，有分析認為，金價已度過了避險挑戰。

MineLife Pty的高級資源分析師Gavin Wendt表示，儘管金價上周確實出現了回落，但這遠沒有股市跌逾10%的情況嚴重。黃金基本因素依然強勁，短期內價格調整對整體形勢影響不大。

對於上周金價大跌，有市場人士解釋，由於美國股市上周出現崩盤，數隻基金急需現金，故現貨金受到了來自追加保證金的影響，黃金被用作股市中的流動資產進行交易。

金價周一的反彈勢頭料也受着新冠肺炎疫情大流行因素驅動，與此同時，有迹象表明，聯儲局將與其他全球央行一道放鬆貨幣政策，也有利金價。

回看聯儲局主席鮑威爾上周五罕見地發表聲明，承諾「採取適當行動」來支持經濟，從而為在3月17日至18日的會議上下調利率打開了大門。

就此，華僑銀行經濟學家指出，聯儲局正考慮減息的可能性，金價上漲勢頭可能仍將保持不變。CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy亦表示，黃金反彈是市場對央行採取行動的反應。

由於黃金以美元計價，一般認為美元與黃金走勢正好相反，當聯儲局「放水」，即意味美元很可能下跌，金價就會升。

－－－－－－