【首季攬炒】OECD削今年全球經濟增長預測至2.4%

面對新冠肺炎爆發，經合組織(OECD)發表報告，將今年全球經濟增長預測，由原本估計的2.9%大削至2.4%，勢是2009年以來最差，今季更可能出現經濟收縮。

OECD的預測假設疫症會於今季見頂，以及其他地方疫情維持溫和及受控，一旦疫情持續時間較預期長及在亞洲、歐洲和美國擴散，將造成嚴重經濟衝擊。在此情況下，今年全球經濟增長可能只有1.5%，一些經濟體包括日本和歐元區可能陷入衰退。

OECD續指，若情況惡化，所有主要經濟體可能需要在醫療和經濟刺激方面，採取聯合政策行動。

OECD的最新預測還顯示，中國今年經濟增長預測削0.8個百分點至4.9%，歐元區今年經濟增長預測亦下調0.3個百分點至0.8%。

除疫症外，OECD提到其他打擊全球經濟前景的風險，包括貿易和投資關係緊張、英國脫歐相關的不明朗，近日金融市場大跌，亦可能令能債台高築，以及信貸質素轉差的地方受到衝擊。

－－－－－－