金管局：上季27%中小企指向銀行申借貸獲批較難

香港金融管理局公布2019年第4季「中小企貸款狀況調查」結果。關於中小企對銀行貸款批核取態(即難易程度)的觀感，73%受訪者認為在2019年第4季銀行貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為75%。不過，多達27%受訪者認為銀行的有關取態「較困難」。

雖然2019年第4季比第3季有較多百分比的受訪者感覺，銀行批核貸款較6個月前困難，但情況仍較2016年下半年為佳，也與2017年和2018全年的平均結果大致相若。

至於在已獲批貸款的受訪者中，86%表示，銀行在2019年第4季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，高於前一季的68%。14%受訪者表示，銀行在2019年第4季對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為32%。

在此調查中，貸款收緊的含義包括降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示，銀行對其貸款的取態，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示，曾於2019年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，表示申請不成功的受訪者則佔13%，情況跟第2及3季大致相若。

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