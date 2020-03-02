中信出售中港麥當勞業務 涉逾40億元
2020年03月02日 19:13
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(中新社圖片)
中信股份(00267)公布，一家全資附屬公司與CCHL(一家由中信資本控股有限公司的全資附屬公司，作為一般合夥人的新設立基金全資持有的公司)訂立股份購買協議。
據此，中信股份同意向CCHL出售Fast Food Holdings Limited(FFHL)42.31%股權，總代價5.33億美元(約41億港元)。
同時，中信股份間接持有FFHL約61.54%股權，而FFHL直接持有Grand Foods Holdings
Limited(GFHL)，即持有麥當勞中國大陸和香港業務公司52%股權。
於出售完成後，中信股份持有的FFHL股權將減少至19.23%，因此，FFHL及GFHL將不再合
併於集團的財務報表。
集團表示，今次出售為中信股份實現了投資價值。中信股份對麥當勞在中國內地和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來的發展。
截至2019年底，麥當勞中國大陸門店達3,383家，香港和澳門門店總數達281家。
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