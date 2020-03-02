中信出售中港麥當勞業務　涉逾40億元

據此，中信股份同意向CCHL出售Fast Food Holdings Limited(FFHL)42.31%股權，總代價5.33億美元(約41億港元)。

同時，中信股份間接持有FFHL約61.54%股權，而FFHL直接持有Grand Foods Holdings

Limited(GFHL)，即持有麥當勞中國大陸和香港業務公司52%股權。

於出售完成後，中信股份持有的FFHL股權將減少至19.23%，因此，FFHL及GFHL將不再合

併於集團的財務報表。

集團表示，今次出售為中信股份實現了投資價值。中信股份對麥當勞在中國內地和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來的發展。

截至2019年底，麥當勞中國大陸門店達3,383家，香港和澳門門店總數達281家。

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