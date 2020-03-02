新盤UPDATES：發展商展攻勢　重推大宅應市

發展商陸續恢復推盤攻勢，因應近期大面積及特色單位承接不俗，個別入伙多年項目，亦重新推出一直保留的大宅應市，亦有發展商引入優惠加強吸客。

●銀湖‧天峰推出4伙特色戶招標發售

●天寰特色戶增送價值最高321萬元車位促銷

建灝地產投資部經理鄭智榮表示，旗下已屬現樓的啟德天寰，配合港鐵屯馬線1期通車，即日起為7個特色戶增設優惠，向買家贈送最高價值321萬元的車位1個。該批單位實用面積均逾1,300方呎，當中包括6伙4房單位，實用面積由1,410至1,540方呎，以及1伙實用面積為1,342方呎的3房戶。

項目至今累積售出810伙，相等整個樓盤共822伙逾98.5%，套現逾95.5億元。現時僅餘12伙待售，包括1伙為標準分層及11伙特色單位。

●WEST PARK高層兩房呎售逾2.17萬破頂

●嘉峯匯連錄兩宗成交

●琨崙洋房單位1個月內「連撻」兩次

華懋集團旗下屯門琨崙的金琥珀洋房單位32A，繼2月初終止買賣合約後，原本於2月21日重新以2,650萬元售出，以實用面積2,181方呎計算，呎價12,150元，惟成交紀錄冊顯示，交易於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展 ，即同一單位於短短約1個月內「連撻」兩次。

而該盤青玥琳洋房單位30A，實用面積2,386方呎，剛以2,888萬元售出，呎價12,104元。

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