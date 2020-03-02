德勤「劈炮潮」仍未完！又辭任上市公司核數師

德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)「劈炮潮」仍未完，由去年12月中起，累計辭任核數師的公司總數高達36家。

董事會已議決，委任安永會計師事務所為核數師，自3月2日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

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