德勤「劈炮潮」仍未完！又辭任上市公司核數師
2020年03月02日 19:59
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)「劈炮潮」仍未完，由去年12月中起，累計辭任核數師的公司總數高達36家。
高萌科技(08065)公布，德勤已辭任核數師，自3月2日起生效。德勤於其辭任函中述明，作為正常程序的一部分(包括每年審議是否將繼續為其核數客戶擔任核數師)，在考慮包括核數費用水平及目前工作流程下可動用的內部資源等若干因素後，決定辭任核數師。
董事會已議決，委任安永會計師事務所為核數師，自3月2日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。
據東網統計，單自去年12月中至今，德勤合共向36家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司遍及主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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