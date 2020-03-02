樓價UPDATES：特色戶也劈價　空中花園單位累減290萬

新冠肺炎疫情打擊樓市，向來價格硬淨的特色單位也要減價求售，長沙灣星匯居一個連空中花園單位累減290萬元售出，同區宇晴軒也有相連戶割價220萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●香港仔居屋嘉隆苑A座低層8室，實用面積401方呎，原叫價約480萬元，獲白居二買家以405萬元承接，較銀行估價低約半成，實用呎價10,100元。

●灣仔匯富閣低層單位，實用面積380方呎，兩房間隔，以600萬元售出，實用呎價15,789元。

●西灣河港島‧東18高層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，叫價約920萬元，減價100萬元，以820萬元市價成交，實用呎價17,263元。

●西半山羅便臣花園大廈低層3C室，實用面積1,578方呎，三房套房間隔，成交價2,500萬元，實用呎價15,843元。

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九龍

●長沙灣星匯居2座高層B室，實用面積928方呎，三房套房間隔，設有533方呎空中花園，去年12月開價2,200萬元，累減290萬元，以1,910萬元成交，實用呎價20,582元。

●長沙灣宇晴軒7座中層G及H室相連戶，原則為兩房及三房間隔，現改為三房設計，實用面積1,053方呎，單位以2,000萬元放盤，減價220萬元，以約1,780萬元成交，實用呎價16,904元。

●將軍澳SAVANNAH第2A座高層D室，實用面積312方呎，一房間隔，去年12月開價660萬元，降價42萬元，以618萬元成交，實用呎價19,808元。

●大角咀港灣豪庭4座高層C室，實用面積476方呎，三房間隔，最初開價900萬元，議價後以875萬元易手，實用呎價18,382元。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑3號高層D室，實用面積465方呎，原則一房間隔，原叫價約650萬元，減價25萬元，成交價625萬元，實用呎價13,441元。

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新界

●大埔中心14座低層B室，實用面積391方呎，兩房間隔，1月放盤開價590萬元，減價45萬元或約7.6%，以545萬元沽出，實用呎價13,939元。

●馬鞍山薈朗2座中層A01室，實用面積221方呎，開放式間隔，開價約440萬元，議價後以401.8萬元易手，實用呎價18,181元。

●沙田第一城23座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以728萬元易手，實用呎價16,142元。

●沙田河畔花園F座高層3室，實用面積242方呎，兩房間隔，成交價471萬元，實用呎價19,463元。

●荃灣愉景新城5座中層C室，實用面積470方呎，兩房間隔，叫價約730萬元放售，減至700萬元獲承接，實用呎價14,894元。

●元朗YOHO MIDTOWN第3座中層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，最初叫價約710萬元，放盤近半年，減至695萬元易手，實用呎價15,688元。

●元朗加州花園芙蓉徑雙號屋，實用面積968方呎，開價約1,100萬元，議價後以985萬元沽出，實用呎價10,176元。

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