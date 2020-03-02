【迫在眉睫】環球央行齊發聲救市　料美國本月劈息半厘

新冠肺炎疫情擴散全球各地，震散投資者信心及衝擊環球經濟，市場愈益揣測全球主要央行可能會繼2008年10月金融海嘯後首次聯手緊急「放水」。高盛周日估計美國聯儲局今年上半年將累計減息1厘，當中本月或大幅劈息半厘，甚至可能在3月18至19日議息會議前，與其他央行攜手行動。

外界過去一個周末對央行聯手減息的預期迅速升溫，主要是聯儲局主席鮑威爾上周五罕有地「出口術」安撫市場，為可能減息打開大門。之後，日本央行行長黑田東彥周一稱當局有需要時會提供充足流動性，以穩定市場。該行並隨即行動，公布周一買入1,014億日圓交易所買賣基金(ETF)，規模是正常步伐的四倍，並創2010年開始吸納股票基金以來最多。

上周五才預期聯儲局本月只減息0.25厘的高盛，現時估計減幅為0.5厘，該行首席經濟師哈哲思表示，最新預測修訂反映風險呈下行，且更特別指出全球央行未來數周聯合行動的機會很高，最快更可能在未來一周出現。

周一晚歐洲央行(ECB)加入「維穩」陣營，該行副行長德金多斯(Luis de Guindos)表示，新冠肺炎增加了全球增長前景的不確定性，歐央行隨時準備適當調整其所有政策工具，以確保通脹持續實現其目標。

另外，英倫銀行亦發表聲明，稱正與英國當局及海外夥伴合作，並採取所需措施確保金融及貨幣市場穩定。

高盛亦估計加拿大央行今年將減息1厘，英國及澳洲央行各將調低利率半厘，歐洲央行亦料減息0.1厘。雖然不少經濟學家質疑寬鬆貨幣政策，能否在醫療危機和供應鏈受阻的情況下支持經濟，但該行認為央行仍希望外界了解它們已對經濟作出貢獻，尤其是目前大部分人都不擔心通脹上升。

美國銀行上周五亦估計聯儲局本月將大手減息半厘，巴克萊及花旗則預期當局會先減息0.25厘，之後會再有行動。另澳新銀行估計新西蘭央行本月將減息半厘，並會披露非常規貨幣政策詳情。

澳洲周二日議息，貨幣交易員估計減息0.25厘的機率，由上周五僅15%，跳升至100%，更認為有少許機會減息半厘。摩根大通周一轉軚，料澳洲將減息0.25厘，並於四月再減息0.25厘，以應對環球很大機會出現經濟衰退。

除央行外，法國政府周一表示，七大工業國（G7）財長本周將召開電話會議，討論合作應對疫情，而意大利政府周日率先宣布推出規模36億歐元緊急刺激經濟措施。

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